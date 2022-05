Je m'appelle Mohamed EL FTAH.originaire

d'agadir.



J'ai rejoindre à mc donald's Agadir Drive en 2009. J'ai commencé comme caissier, équipier polyvalent, formateur. Et ensuite j'ai rejoindre à mc donald's Agadir Plage en 2012, et j'ai commancé à travaillé comme responsable de zone. Et actuellement j'occupe le poste de 2 ème assistant junior.



Mes objectifs ces de devenir un directeur de restaurant ( mc donald's ).



Merci



Mes compétences :

Coaching

Communication

Gestion administrative

Relationnel

Dynamique

Détermination

Gestion de la relation client

Management

Sécurité alimentaire

polyvalente