Mohamed EL GARHIOUI

Ingénieur d'Etat en Génie Informatique, lauréat de l'école Nationale des Sciences Appliquées d'Oujda.

J'ai débuté ma carrière chez SQLI en tant qu'Ingénieur Concepteur Développeur et j'ai rapidement évolué vers le poste d'Expert Technique / Chef de Projet Technique. Mon séjour à SQLI m'a permet, d'une part, d'accumuler un solide savoir-faire en matière de conduite et de développement des systèmes informatiques, et d'autre part, de développer chez moi le sens de responsabilité, de collaboration et d'écoute.



Mes domaines de compétences :



- Conduite et pilotage de projets Informatiques

- Conception et Développement des applications intranet, extranet et internet (Java/J2EE et frameworks Java, PHP et frameworks PHP)

- Rédaction des documents de projet (Spécifications fonctionnelles détaillées, Dossier de conception techniques, Manuel d’utilisateur, manuel d'exploitation, ...)

- Animation des cours et des ateliers sur les technologies Java/J2EE et PHP



Mes compétences :

Gestion de projet

Java EE

Animation de formations