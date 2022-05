Mohamed EL GHAZALI

Ma formation a été valorisée par des stages d’application au sein de

différentes sociétés qui ont développé mon goût pour l’organisation, le travail d’équipe et la

maîtrise de la technologie. ce qui m’a permis de maîtriser la configuration du matériel (Routeur) de

ce leader, en plus de l’Architecture TCP/IP et les réseaux LAN et WAN. La formation acquise à

l’I.S.T.A m’a permis d’être opérationnel tout en maîtrisant L’installation et l’Administration réseaux,

notamment la maintenance des équipements informatiques et l’environnement Windows 2000

et 2003 Server .

Très autonome de caractère, je m’adapte aisément à toute situation. Rigoureux et efficace, je suis persuadé de pouvoir vous apporter un regard nouveau et tout mon enthousiasme



Mes compétences :

Microsoft Exchange

Administration Systèmes et Réseaux