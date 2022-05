Mohamed EL GHAZIOUI

De profile divers; télecoms, réseaux, microelectronique et informatique. Et d'une premiere experience de plus de 4 ans dans un leader mondial dans la fabrication des semiconducteurs. J'ai eu l'opportunité de travailler dans des projets innovants avec un groupe multiculturel dans différents pays.



Competences :

- Gestion de projet

- Conception digital

- Support et coordination entre equipe

- Conception informatique

- Telecommunication et réseaux



Certificats :

- OCA Oracle 10g administration

- CCNA Cisco en cours



Mes compétences :

Gestion de projet

Base de données