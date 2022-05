Mohamed EL GUENBRI

Actuellement nouveau diplômé en Instrumentation Maintenance Industrielle (IMI) de l'INSAT (Institut Nationale des Sciences Appliquées et Technologies) de Tunis, je suis à la recherche d'une entreprise qui pourrait m'accueillir dans le cadre d'un stage d'initiation à la vie professionnelle.



En tant qu’un instrumentiste, je suis spécialement intéressé par le traitement des données métrologiques, l’étalonnage et la calibration des instruments, la robotique et les systèmes embarqués, la compatibilité électromagnétique des installations électriques et la conception mécanique. Au cours de mon cursus universitaire, j’ai été formé aux différents outils de qualité, production, méthode et l’amélioration continue des processus de fabrication avec la conduite des projets.



Je suis doué aussi par l’analyse des systèmes mécaniques et électriques, détection des sources de défaillances et des pertes énergétiques et logistiques et la proposition des programmes d’amélioration et d’optimisation. Il est à mentionner aussi que j’ai choisis la méthode et la productique comme une deuxième spécialité dont je possède des bonnes connaissances sur la logistique de production, l’organisation et la supervision industrielle.



J’ai réalisé mon projet de fin d’études chez le groupe Onetech dont j’ai réalisé une nouvelle modélisation mécanique sur SoidWorks d’un banc de test fonctionnel pour les cartes électroniques dans le but d’améliorer la productivité et éliminer les sources des défaillances.



En écrit tout comme parlant, je dispose d'une bonne maîtrise de la langue française et notamment l'Anglaise.



Mes compétences :

Visual Basic

Solidworks

SQL

MicroSim

Matlab

LabVIEW

CATIA Expérience

C++

WinDev

Simulink

Programmable Interrupt Controler (PIC)

Microsoft Word

Microsoft Visio

Microsoft PowerPoint

Microsoft Office

Microsoft Excel

Mastercam

CATIA

3D Studio Max