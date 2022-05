Guemra Med El hachemi niveau d'étude Bac +5 en titre ingénieur en biologie (contrôle de qualité et analyses ) en 2014 et en 2015 master (génomique et biotechnologie végétal) et apiculture .motivant .dynamique. Esprit d'équipe j'ai travailler comme un super-viseur a orangina . puis O'kids .puis au laboratoire qualité à vita jus . actuellement responssabla HACCP

Marié depuis 2015