Mohamed EL HAFTA

- Aptitudes et compétences sociales :

Capacité d’intégration et de gestion de personnes, Capacité d’écouter et résoudre les conflits.



- Aptitudes et compétences organisationnelles :

Aptitudes au travail en équipe et de planification du travail, Bonne organisation, Respect d’engagements, Autonomie maximale.



- Aptitudes et compétences techniques :

Modélisation et simulation de systèmes complexes, Conception de systèmes d’automatisation, Bonne maîtrise des logiciels de modélisation et simulation



- Aptitudes et compétences informatiques :

+ Développement Web : Frameworks PHP et JS, MySQL et PostgreSQL, Web services...

+ Développement d'applications mobile pour Android..

+ Informatique générale : Architecture des ordinateurs, Algorithmique, Réseaux Informatiques...

+ Bureautique : Word, Excel, PowerPoint, Access, MS Project... Office365 On-line

+ Administration des plateformes Google Apps for Education et Office365 (Exchage, Sharepoint et Azure)

+ Infographie : Photoshop, Illustrator, Indesign

+ Systèmes d’exploitation Microsoft : MS Windows, Microsoft Windows Server, MAC OS 10+

+ Systèmes basés Unix : Advanced User + Niveau Certified Administrator