Mohamed EL HAJRI

DIPLOME DE L'ECOLE NATIONAL DE SERVICE SOCIAL(assistant social)EN JUIN 1972.RECRUTE A L'OFFICE DES TUNISIENS A L'ETRANGER EN SEPTEMBRE 1972.CHEF DE SERVICE DE LA REINSERTION SOCIALE EN 1980.ATTACHE SOCIAL AUPRES DU CONSULAT DE TUNISIE A GENES(Italie) DE 1983 A 1988.CHEF DE LA DIVISION DE LA REINSERTION EN 2002.RETRAITE DEPUIS JANVIER 2007.ACTUELLEMENT JE REALISE MON REVE DE TOUJOURS:LA PEINTURE ARTISTIQUE ET LA PECHE A LA LIGNE.
Mes compétences :
Artiste
Artiste peintre
Peintre
Pas de formation renseignée