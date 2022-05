Mohamed EL HILALI

Expert en Hôtellerie, Restauration & Tourisme, ayant plus de 23 années d’Expérience en Entreprise, en Conseil & en Formation. En Entreprise, pendant 12 années, j’ai mis à profit mon expérience managériale pour me lancer dans la formation et le conseil.

Pendant 11 ans, J’ai formé en Entreprise et dans des organismes de formation.

En conseil, j’assure, entre autres, des missions d’accompagnement pour la création, le développement et /ou le redressement des PME/TPE.



Je suis orienté Qualité de Service & Résultat. Ma capacité à gérer les projets m’a permis de proposer des solutions, de les mettre en œuvre et d'en assurer le suivi (Réorganisation d'entreprises ayant entrainé une nette amélioration de la qualité des prestations, de la maîtrise des coûts et de la rentabilité).