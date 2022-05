Mohamed EL IDRISSI

Fort de plus de dix ans d’expérience, la société TONASSUR a pour vocation de conseiller ses clients en matières d’assurances privées et professionnelles et de les guider dans le domaine financier (crédits placements ...).



Notre rôle de courtier est de répondre au plus près au besoin de nos clients afin de satisfaire au mieux leurs attentes, et d’être leur représentant auprès des compagnies d’assurances.



Les collaborateurs de TONASSUR sont à votre écoute afin de rechercher pour vous le produit le plus adapté à votre situation.

Notre but est de garantir au mieux vos intérêts quelque soit votre situation et vos souhaits.



Nous intervenons dans le domaine de la santé : complémentaire santé, sans limite d'âge, sans questionnaire médical, avec une couverture immédiate.



De l'assurance Habitation, Navigation de plaisance, Auto, Auto Temporaire, Moto, en risque classique ou aggravé (Résiliés ou Malussés)



De la Multirisque et Responsabilité civile professionnelle, Décennale, Dommage ouvrage, Garantie de fin d’achèvement.



De la prévoyance : Décès, arrêt de travail, invalidité, assurances de crédits.