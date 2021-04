Mohamed EL KORCHI est ingénieur d’état en informatique , 5 ans d’expérience en

tant que Ingénieur études et développement java/j2ee, Billing et SOA/WEB et a le titre de

chef de projet applicatif. Mon parcours scolaire, mon cursus professionnel et ma passion

m’ont permis de réussir les différentes missions qui m’ont été confiées et d’approfondir mes

connaissances dans le domaine des projets SI.



Mes compétences :

SQL

BACKBONEJS

HIGHDEAL TRANSACTIVE

JQUERY

JBPM

ORACLE OSB/SOA SUITE

JAVA/J2EE

STRUTS

DROOLS

ORACLE

PL/SQL

JSF

BSCS

StreamServer

AngularJS