Mohamed EL KOUROUCH

Bonjour.



EL KOUROUCH Mohamed, je suis lauréat de la faculté des lettres et des sciences humaines, université Cadi Ayyad à Marrakech, titulaire d’une Licence d’études Fondamentales en philosophie, Sociologie et psychologie, Option sociologie en 2010. Encore Etudiant (TSGE) Technicien Spécialisé en Gestion des Entreprises à l’institut supérieur de gestion et de l’informatique (OFPPT) Philips. et fort d’une expérience professionnelle qui j’espère, retiendra toute votre attention, je désire aujourd’hui intégrer une organisation et Planifier le travail de la journée et assigne équitablement les tâches aux collègues et aux préposés à la récolte selon le plan général établi par mon supérieur..

J'ai un désir profond de réussir mon insertion professionnelle, permettant ainsi mon épanouissement aussi bien sur le plan personnel qu'au niveau professionnel.





Mes compétences :

Gestion des stocks

La supervision

Microsoft Word

Microsoft Windows XP

Microsoft Windows Vista

Microsoft Windows 7

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel