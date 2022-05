Mohamed EL MAMOUN

Avec une Vision ambitieuse qui vise toujours à élargir mon champ d'application, et avec une forte passion qui a généré une tendance vers tout qui est humain, j’ai commencé par des stages en essayant à découvrir la touche humaine dans les métiers au sein des entreprises, cette touche a transformé à une flamme lorsque j’ai arrivé à occuper un poste d’Adjoint au département RH, cette flamme a donné sa lumière en traçant un chemin professionnel avec un savoir-faire et un savoir-être qui me donne tout ce qui est nécessaire d’être Responsable des Ressources Humains dans une société internationale.