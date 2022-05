Je m'appelle mohamed el moghazli, natif à Marrakech ; agé de 59 ans enseignant depuis 38 ans école primaire Marrakech. je fais la presse écrite sportive depuis 1988 (journal al mountakhab).et autres journaux Nationaux,Régionaux et Locaux

* Président du FORUM de la présse sportive à marrakech depuis ; mai 2000

* Agent sociable dans plusieurs domaines

* délégué fédéral section Foot auprés de la frmf depuis 1994 : groupe professionel . Membre actif dans le domaine social et autres

* Animateur sportif et culturel à qlques de Radios :

- Aswat ---- > 2008

- plus ( Agadir et Marrakech ----- > de Janv 2008 -- > Aout 2010 .



Mes compétences :

Animateur

Animateur radio

Presse

Presse écrite

Sport