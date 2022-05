Mohamed El Mokhtar AIT KATIB

Je suis ingénieur d’Etat de l’Institut National de Statistique et d’Economie Appliquée ‎‎(INSEA), option Statistique. ‎



Diplômé en 2010, Actuellement j'occupe le poste de Chargé d'affaire & Analyste crédit leasing au sein de la société de crédit bail SOGELEASE MAROC filiale du groupe Société générale Maroc.



Dynamique, sérieux et ayant un excellent esprit d’équipe, je suis très motivé pour faire partie d'une équipe et partager tout mes connaissances et mon savoir-faire cultivés durant mon ‎expérience en tant que Chargé d’affaires et Analyste Crédit Leasing.



C’est à travers ce poste que j’ai eu l'opportunité de développer les qualités ‎relationnelles qu'exige le type de missions réalisées, à travers la négociation avec les services ‎réglementaires, ainsi que l'autonomie et sens de l'initiative, tout en gardant l'oeil critique sur le risque de contrepartie encouru par le client.



D'autre part, les contacts que j'ai établis avec les différents acteurs du marché m'ont ‎permis d'enrichir ma compréhension dans différents secteurs et d'entretenir des relations ‎privilégiées avec les entreprises, industrielles ou commerciales, PME/PMI ou grands groupes, ‎qui font partie de mon portefeuille clients.‎



Par ailleurs, mes années d’étude consolidées par des stage m’ont permis de découvrir ‎plusieurs notions et cas pratiques de la finance du marché ainsi que celle d’entreprise sans ‎oublier l’application des modèles économétriques pour remédier aux problématiques dégagées ‎dans ces travaux.‎



De ce fait, au cours de mon projet de fin d’étude effectué au sein de la société financière ‎InfoRisk groupe FinInfo, j’ai pu mettre en place un Rapport d’Analyse Financière ‎Automatisé qui permet d’analyser la rentabilité et le risque de crédit à travers les Tableaux ‎de Bord de Gestion et le Benchmarking Interne ; une combinaison de deux outils de gestion ‎qui nous permettrons ainsi d’apprécier la performance d’une entreprise dans son secteur et de ‎détecter son Risque de défaillance pour un horizon donné.‎



Mon Stage d’application effectué au sein de la Direction de Gestion de Risque de la ‎Caisse de Dépôt et de Gestion (CDG), était par ailleurs orienté vers la Finance de Marché à ‎travers une étude d’évaluation du Risque de marché d’un portefeuille constitué de grandes ‎sociétés Cimentières du Royaume (LAFARGE-HOLCIM-CIMAR) via l’approche Value ‎at Risk (VaR), Gestion de portefeuille et application du CAPM sur les actions des trois ‎sociétés cimentières. ‎



Pour plus d’informations, veuillez trouver ci-dessous mon Curriculum Vitae. Toutefois, je ‎reste à votre entière disposition.



