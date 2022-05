Mohamed EL MORABTI

Chef de projet au sein de Kapros, une agence de communication globale que j'ai co-fondé avec une composante axé sur le numérique et le développement d'application web et mobile.



Diplômé d'un Master MIAGE (Méthodes Informatiques appliquées à la gestion des entreprises), je suis passionné par le monde de l'informatique et du web depuis l'adolescence.



Le passage par des études en médecine a permis d'ouvrir mon horizon culturel et scientifique.



J'ai eu et je garde une forte implication dans la vie associative. D'abord au niveau de la vie étudiante, puis aujourd'hui dans la vie sportive.



Mes compétences :

Publicité

Facebook

CSS

Communication

JQuery

NetBeans

XML

PhpMyAdmin

Audit

Management

Community management

Gestion de la relation client

Gestion de projet

Joomla

Wordpress

Marketing

JavaScript

HTML

PHP 5

Méthode agile

Spécifications fonctionnelles

Animation d'équipe

Cahier des charges

Reporting

Animation de réunions

Scrum master