Mohamed EL MOUEDEN

Actuellement, j'occupe le poste de contrôleur de gestion au sein d'une multinationale qui opère dans le secteur de la confection.



Même avec deux formations, une en commerce internationnal et une autre en finance & comptabilité, il y avait toujours un petit vide que j'ai décidé de remplir ou d'éliminer carrément en optant pour un master en administration des entreprises dans un but d'enrichir mon humble expérience!!



Pour términer & à titre indicatif, je peux dire que je suis une personne simple, calme et organisé, il faut juste chercher à la comprendre.



Mes compétences :

Espagnol

Organisation