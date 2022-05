Mohamed EL OUAHDOUDI

Après plus de 25 ans d'expérience professionnelle de dirigeant d'entreprises et de consultant, je met à disposition mon expertise et mes excellents contacts pour le développement économique d'entités sérieuses et ambitieuses.



L'organisation de salons professionnels est l'une de mes compétences qui facilite l'identification des opportunités et les mises en relations de haut niveau.



Organisateur des salons

Propreté: :Array

Dématérialisation:Array

Export HalalArray

Call Centers :Array

Et le plus ancien:Array





Président de la Convention France Maghreb en France et du SICCAM au Maroc, j'organise une douzaine de salons professionnels par an, et j'accompagne des entreprises dans leurs développements d'affaires, ressources humaines, relations publiques.



En France j'interviens sur les questions de promotion de la diversité et de prévention des discriminations, en organisant notamment les Trohées de la Diversité.



Mes compétences :

Centres d'appels

Création

Création D'entreprises

Déontologie

Lutte contre les discriminations

Marketing

Marketing direct

Recrutement

Ressources humaines

Conseil

Suivi des mesures de défenses commerciales

Développement commercial

Communication

Accompagnement

Coaching

Management