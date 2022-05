Mohamed EL RHEZOUI

Mes compétences :

Gestion et organisation de la maintenance industri

La manutention des instruments industriels.

Méthodologie de la maintenance.

Métrologie Tridimensionnelle : Construction d’une

Les techniques d’assemblage et de manutention.

Bonne maîtrise le mécanique industriel calcul de R

Conception d’outillage.

Conception et dimensionnement des pièces mécanique

Méthode de fabrication, programmation et usinage s

Pneumatique et hydraulique.

Gestion de production, contrôle et gestion de la

Systèmes Automatisés de Production.