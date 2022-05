Mohamed EL YAMANI

Ingénieur d’Etat en génie Environnement et titulaire d’une Licence en Biologie.

Ce parcours me permet aujourd’hui d’arborer un profil polyvalent dans les différents domaines qui touchent l'environnement.

Outre mes connaissances dans les domaines d’Ingénierie environnementale et en biologie, mes récentes expériences au cours de mes différents stages, effectués tout au long de mon parcours universitaire m’ont permis d’enrichir fortement mes compétences dans les domaines ; de traitement des eaux usées et de dimensionnement des ouvrages, de production d'eau potable, de traitement des déchets solides, de dépollution de sol, de technologies propres, de géophysique, de biologie...Également de développer mon sens relationnel, et de m’adapter aux systèmes qui exigent une organisation rigoureuse et des responsabilités.

N’hésitez surtout pas à me contacter pour plus d’informations.



Bonne visite !!



Mes compétences :

Traitement des Eaux Usées Industrielles et Ur

Traitement des déchets solides

Technologies propres

Ouvrage de Traitement; dimensionneme

Dépollution du sol

Biologie , Microbiologie, biochimie

Gestion des risques naturels,

Géologie (interne et externe);

Production de l’eau potable

Géophysique appliquée,