Mohamed ELAMRANI

Je suis un ingénieur d’état en génie industriel, option logistique « major de promo » à l’ESITH (Grande école d’ingénieurs, formations multi-sectorielles), avec plus que six projets dans différents secteurs d’activités ainsi qu’un savoir-faire accumulé pendant six ans d’études dans la logistique « meilleur projet de fin d’études ». Tout ceci m’aidera à apporter de la valeur ajoutée au sein de votre entreprise.



Mes compétences :

Gestion de projet

planification de la production

Achats internationaux

Approvisionnement

gestion de la distribution

Transport de marchandises

gestion des stocks

Gestion de la production

Entreposage

Achats

Microsoft Access

Supply Chain

Oracle ERP

Minitab

Microsoft Word

Microsoft Visio

Microsoft Project

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel