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Mohamed ELAYEB

Paris

En résumé

Prof ELAYEB MOHAMED MARIE ET PERE D'UNE ETUDIANTE EN MEDECINE ET UN ETUDIANT EN PHARMACIE .MA FEMME EST PHARMACIENNE D'OFFINE.JE SUIS DIRECTEUR DE LABORATOIRE DE RECHERCHE,MEMBRE DE L'ACADEME DS SCIENCES DES LETTRES ET DES ARTS. JE SUIS MEMBRE ELU DES CONSEILS SCIENTIFIQUE ET D'ADMINISTRATION DE L'INSTITUT PASTEUR DE TUNIS.JE SUIS REDACTEUR EN CHEF DES ARCHIVES DE L'INSTITUT PASTEUR FONDES EN 1906 PAR C NICHOLE PRIX NOBEL DE MEDECINE
J'AI PUBLIE 160 ARTICLES INTERNATIONAUX ,10 BRVETS. ?ET 2 CHAPITRE DE LIVRES ET ENCADRE &CO ENCADRE DES DIZAINA DE DOCTORAT D'ETAT , QE 3eme CYCLE ET PhD
MES THEMATHIQUES DE RECHERCHES VISENT L'INNOVATION DANS LES MOLECULES A VISEES THRAPEUTIQUES PROVENTS DES VENINS ANIMAUX ? DE PLANTES MEDECINALES. D'ALGUES
MES DOMAINES D'EXPERTISES SONT LA BIOCHIMIE &LA BIOLOGIE MOLECULAIRE ( 1 EN TUNISIE ET 4 eme DANS LE MONDE ARABE ,2004 -2014 PUBLIE PAR ARSCO 2 MARS DUBAI ).JE SUIS EGALEMENT IMMUNOLOGISTE ,PHARMACOLOGISTE ET ELECTROPHYSIOLOGISTE
J'ai obtenu le prix presidentiel de la recherche & la technologie

Mes compétences :
Relations publiques

Entreprises

  • Institut pasteur de tunis - Chef de laboratoire

    Paris 2006 - maintenant

Formations

  • Faculté Des Sciences Marseille

    Marseille 1977 - 1985 DOCTORAT D'ETAT ES SCIENCES

  • Faculté Des Sciences De Tunis FST (Tunis)

    Tunis 1971 - 1975 MAITRISE ES SCIENCES

    DEA ,DOCTORAT 3 EME CYCLE , THESE D'ETAT ALA FAC DES SCIENCES SAINT CHARLES A MARSEILLE LABORATOIRE INSEM / CNRS FACULTE DE MEDECINE SOUS LA DIECTION DU PROF H ROCHAT. POST DOC AU CIML MARSEILLE LUMINY EN COLLABORATON AVEC DR M PIERRES
    COLLABORATIONS INTERNATIONALES AVEC MARSEILLE, FAC DE MED , FAC DES SCIENCES ST JEROME.,INSTITUT PASTEYR DE PARIS , INSERM TOURS , MUSEUM PARIS , CEA SACLAY ...

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