Mohamed ELAYEB

Prof ELAYEB MOHAMED MARIE ET PERE D'UNE ETUDIANTE EN MEDECINE ET UN ETUDIANT EN PHARMACIE .MA FEMME EST PHARMACIENNE D'OFFINE.JE SUIS DIRECTEUR DE LABORATOIRE DE RECHERCHE,MEMBRE DE L'ACADEME DS SCIENCES DES LETTRES ET DES ARTS. JE SUIS MEMBRE ELU DES CONSEILS SCIENTIFIQUE ET D'ADMINISTRATION DE L'INSTITUT PASTEUR DE TUNIS.JE SUIS REDACTEUR EN CHEF DES ARCHIVES DE L'INSTITUT PASTEUR FONDES EN 1906 PAR C NICHOLE PRIX NOBEL DE MEDECINE

J'AI PUBLIE 160 ARTICLES INTERNATIONAUX ,10 BRVETS. ?ET 2 CHAPITRE DE LIVRES ET ENCADRE &CO ENCADRE DES DIZAINA DE DOCTORAT D'ETAT , QE 3eme CYCLE ET PhD

MES THEMATHIQUES DE RECHERCHES VISENT L'INNOVATION DANS LES MOLECULES A VISEES THRAPEUTIQUES PROVENTS DES VENINS ANIMAUX ? DE PLANTES MEDECINALES. D'ALGUES

MES DOMAINES D'EXPERTISES SONT LA BIOCHIMIE &LA BIOLOGIE MOLECULAIRE ( 1 EN TUNISIE ET 4 eme DANS LE MONDE ARABE ,2004 -2014 PUBLIE PAR ARSCO 2 MARS DUBAI ).JE SUIS EGALEMENT IMMUNOLOGISTE ,PHARMACOLOGISTE ET ELECTROPHYSIOLOGISTE

J'ai obtenu le prix presidentiel de la recherche & la technologie



Mes compétences :

Relations publiques