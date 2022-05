Mohamed ELGHAMMOUDI

Madame,Monsieur,



Mes expériences professionnelles au sein de plusieurs sociétés m’ont permis d’acquérir de nombreux atouts. Je mettrai donc à votre service mes connaissances acquises.



De plus ma capacité d’adaptation dans le travail, mon sens de l’écoute et des responsabilités font de moi quelqu’un de dynamique et d’ambitieux, je souhaiterais vivement mettre à votre disposition mes compétences pour donner entière satisfaction à vous et à votre société.



Je reste à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire.



Mes compétences :

Animation d'équipe

Gestion de maintenance

Sécurité au travail

Organisation du travail