Mohamed Elhadi HEBBACHE

- Titulaire d'une licence en gestion option management obtenue en 2007 de l'université Badji Mokhtar ANNABA

- Diplôme d'Ingénieur en Marketing obtenu en 2010 de l'école supérieur de management et d'informatique el Qualam ANNABA.

- Formation sur les techniques de vente et la communication interpersonnelle "PNL, AT,Neuromarketing" à l'école supérieur de gestion Alger"ESG". Avril 2012

- Le 01 Septembre 2015 j'intègre l’effectif de la CASH "compagnie d'assurances des hydrocarbures" Succursale Annaba Direction Régionale EST. en tant que chef de service production IARDT.

- Février 2014 à aout 2015 Chef de service automobile à la CAAT

-Depuis Mars 2013 à Décembre 2013 : Chef d'agence Principale à l'Algérienne des Asurances

-Janvier 2011 à Mars 2013: Cadre technique à la compagnie d'assurance l'Algérienne des Assurances "2a" (Agence principale de Annaba).



Par ailleurs, j'ai commencé ma carrière professionnelle en tant Cadre commercial puis responsable technico-commercial à Bône Assurance "cabinet de courtage et conseil en assurance" de janvier 2008 A octobre 2010. Après le courtage en assurance une viré dans le domaine de l'Hôtelier entant que cadre commercial à l'Hôtel SABRI "4 Etoiles" pour une durée de 02 mois.



Actuellement dans le poste que j'occupe j'ai comme objectif premier;

acquérir le maximum de savoir et d'expériences. et j'ambitionne d'évoluer dans mon développement personnel, d'abord afin que je puisse solliciter une progression évolutif de ma carrière professionnelle. Et ainsi briguer des postes de responsabilité et de Management.



Mes compétences :

Outils d'aide à la vente

Outil informatique

Outils marketing

Outils bureautiques

Gestion

Assurance

Marketing

Management