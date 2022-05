Mohamed ELHARRABI

Mohamed Harrabi ingénieur principale en génie électromécanique diplômé en 2006



Compétence:

Méthodes : - Création et mise en place de documents (AMDEC, consignes, instructions de travail, diagramme des tâches standard).

- Piloter les chantiers d’amélioration (lean manufacturing, 10 esprit KAIZEN, 5S, Hoshin, SMED).

Qualité : - Suivi et analyse de défauts, rebut et mettre en place les actions nécessaires.

- Elaboration : Diagramme Pareto, PSQ, Plan de convergence, PDCA FTA.

- Maîtrise et application du FES « faurecia excellence système » (7 basics qualité, QRQC, Poka Yoke, etc.)

Production :

- Planification des besoins (équipements/personnel) en fonction de la demande client

- Suivi et Amélioration de la performance des lignes de production (Productivité, rebut, Défaut, Délai, Absentéisme, polyvalence).

- Piloter les réunions journalières QRQC.

- Veiller au respect et mise à jour de la boucle KANBAN, et de règle de HSE.



Mes compétences :

Product manager

Production Manager