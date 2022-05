Mohamed ELHYANI

Mon expérience, fruit de 24 années de banque, m’a permise de disposer d’un savoir faire non négligeable, qui m’a conféré les capacités et aptitudes nécessaires pour accomplir avec succès les missions qui me sont assignées. Particulièrement durant l’exercice des responsabilités de directeur d’agence (DA), pour une période de 14 années, j’ai pu développer et consolider ma position en tant que DA confirmé, réalisant avec performance , tous les objectifs financiers, commerciaux, de contrôles permanents, administratifs et humains qui me sont impartis.

Outre ces compétences strictement techniques et l’expérience professionnelle acquise, l’engagement sans réserve dans le travail, une grande disponibilité, le sens de la communication et des relations humaines, l’esprit d'équipe, de synthèse et d'analyse, tels sont mes atouts qui me permettent de travailler avec efficacité et de mieux cerner les problèmes pour prendre les bonnes décisions liées à mes responsabilités.



Mes compétences :

Management

Finance

Droit