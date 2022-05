INGENIEUR D’ETAT

En Génie Mécanique option:

Contrôle, Qualité et Maintenance

2004-2007 : Cycle d’ingénieur d’état à l’École Nationale Supérieure d’Électricité et de Mécanique (ENSEM) de Casablanca, en génie mécanique, Option : Contrôle, Qualité et Maintenance. Entrée à titre de concour national commun

2001-2004 : Cycle des Classes Préparatoires aux Grandes Écoles d’Ingénieurs de Oujda (CPGEO).

1998-2001 : Baccalauréat option : Sciences Mathématique au Nouveau Lycée de Nador.