Mohamed ELKHAMMALI

Nous sommes une société française installé au Maroc: PERRIER AFRICA. filiale de l'entreprise PERRIER en France

Notre entreprise fabrique des machines pour l'industrie de l'embouteillage, ainsi nous faisons la modernisation des machines pour aider les producteurs à réduire leur coups de production.



Nous nettoyons, remplissons et fabriquons des machines pour traiter tous types de flacons en verre, plastique, métal ou carton sur

les cinq continents, ainsi dans des multiples secteurs d'activités tel que:





* Les vins et spiritueux

* Eau minérale

* Boisson rafraîchissante

* Les bières

* Produit pharmaceutique

* Cosmétique et chimique

* Laboratoire alimentaire

* Le champagne



Nous nous permettons de vous contacter afin de connaitre vos éventuels besoins concernant votre activité.

A savoir si vous seriez intéressés dans le futur par l'acquisition d'une ou plusieurs machines : Rinceuses, Remplisseuses (etc...).

De plus, sachez, que vous pouvez nous joindre pour une éventuelle commande de pièces détachées.

Nous vous rappelons que nous sommes également aptes à procéder à la modernisation de vos machines actuelles.



Web:Array

Tel:00212677788961