Menu

Mohamed ELKHAYATI ELIDRISSI

CASABLANCA

En résumé

Pas de description

Entreprises

  • GROUPE OFRET - SALES MANAGER

    maintenant

  • CMA CGM MAROC - CHEF DU SERVICE MARITIME & DOCUMENTATION IMPORT/EXPORT

    CASABLANCA 2002 - 2005 ARMATEUR TRANSPORTEUR MARITIME.
    CHEF DU SERVICE MARITIME & DOCUMENTATION IMPORT/EXPORT.
    INTRODUCTION DE CETTE MULTINATIONALE AU MAROC AVEC FORMATION
    DE PLUSIEURS CADRES A CASABLANCA ET AUTRES PORTS SECONDAIRES.

  • LES CARGOS EURAFRICAINS - SHIPPING/IMPORT&EXPORT/CTX/TRANSIT/CHEF AGENCE MARITIME&ATTACHE DIRECTION

    1974 - 2002 AGENCE DE CONSIGNATION MARITIME-STEVEDORE-TRANSIT.
    CHEF D'AGENCE MARITIME IMPORT/EXPORT-CHEF DU SERVICE TRANSIT
    ATTACHE DE DIRECTION - RECOUVREMENT AFFAIRE NON SOLDEES

Formations

Pas de formation renseignée

Réseau