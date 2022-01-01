Mohamed ELKHAYATI ELIDRISSI

CMA CGM MAROC
- CHEF DU SERVICE MARITIME & DOCUMENTATION IMPORT/EXPORT
CASABLANCA2002 - 2005ARMATEUR TRANSPORTEUR MARITIME.
CHEF DU SERVICE MARITIME & DOCUMENTATION IMPORT/EXPORT.
INTRODUCTION DE CETTE MULTINATIONALE AU MAROC AVEC FORMATION
DE PLUSIEURS CADRES A CASABLANCA ET AUTRES PORTS SECONDAIRES.
LES CARGOS EURAFRICAINS
- SHIPPING/IMPORT&EXPORT/CTX/TRANSIT/CHEF AGENCE MARITIME&ATTACHE DIRECTION
1974 - 2002AGENCE DE CONSIGNATION MARITIME-STEVEDORE-TRANSIT.
CHEF D'AGENCE MARITIME IMPORT/EXPORT-CHEF DU SERVICE TRANSIT
ATTACHE DE DIRECTION - RECOUVREMENT AFFAIRE NON SOLDEES