Mohamed ELLOUZI

Je porte à votre connaissance que je suis titulaire d'un diplôme de Technicien Comptable d’Entreprise de l’OFPPT et je suis attiré par tout ce qui concerne le domaine de la finance et de la comptabilité.



Pour cette raison je prépare mon Diplôme Technicien Spécialisé d’Analyste en Marketing à l’école Institut de Formation d’Informatique Appliqué et Gestion (IFIAG).



Mes compétences :

Créativité

Adaptabilité

Esprit d'équipe

Dynamisme

Microsoft Office

Microsoft Word

Microsoft Windows XP

Microsoft Windows Vista

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Adobe Illustrator CS6

Canva

Adobe Photoshop CS6

Sphinx Software

Adobe Photoshop

Adobe Illustrator

Community management

Action commerciale

Développement commercial

Commerce B2C

Commerce B2B

E-commerce

Marketing

Management