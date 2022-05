Mohamed Elmehdi MHASSNI

Nous œuvrons dans plusieurs secteurs tout en dirigeant le projet de la conception à la construction.

Depuis plus de dix ans, notre bureau se démarque par le désir d’innover, la réactivité et les délais d’étude assez engageants.

On se distingue par notre collaboration avec des agences internationales et notre caractère polyvalent de notre activité ayant plusieurs participations et réalisations dans les secteurs touristiques, institutionnels, culturels, industriels, ainsi que dans le secteur résidentiel.