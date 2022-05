Un Superviseur de production dont l'expérience est suffisante, Réactive et Dynamique, et cela grâce à 6 ans d'expérience dans un poste de responsabilité dans le domaine de la production, mes qualités "Exigent, Esprit d'équipe, la conscience professionnelle et la capacité d’adaptation font de moi un homme qui mène avec intégrité, professionnalisme et rigoriste l’ensemble de mes missions à la réussite.



Mes compétences :

Kanban

Solidworks

SMED

Moroccan Management

Autocad