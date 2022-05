Je me présente Mohamed elrhabi, titulaire d'un diplôme d'ouvrier soudeur polyvalent et un diplôme de mécanicien général polyvalent

-soudage à l'arc électrique

-connaissances des techniques de soudage.

-connaissances en matériel et outils de soudage.

-Régler le poste de soudure.

-Assembler les pièces de métal par divers procédés de fusion

-réaliser une pièce en tournage et fraisage

-dessin industriel

- Motivé, sens de responsabilité, ponctuel, esprit d’équipe et sérieux.





Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel