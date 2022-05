Mohamed ELYACOUBI

Au fil de mon humble parcours professionnel, fort riche, tant sur le plan humain que sur la diversité des problématiques juridiques traitées , j’ai pu développer et parfaire l’essentiel de la technicité juridique au profit de l'entreprise.



Ma mission aujourd'hui consiste principalement à traiter l'ensemble des problématiques juridiques liées aux activités du groupe qui relèvent du droit des affaires à l'exception des assurances ,



Je suis amené d'intervenir de manière transversale et le plus en amont possible face à tous risques pouvant exposer l'entreprise à un potentiel litige

J'accompagne ,Conseille et j'assiste les différents opérationnels dans leurs projets, y compris les directions des ressources humaines.



Par ailleurs au delà du préventif, je gère également le contentieux privé ( commercial ,civil, pénal, immobilier,social...) et le contentieux public ( marchés publics, fiscal DGI...) en collaboration avec les professionnels du droit et si besoin est je propose des actions correctives.



je gère aussi le patrimoine intellectuel du groupe ceci recouvre essentiellement le portefeuille des marques, les dessins modèles industriels et le droit d'auteur .



je participe également à la rédaction, négociation et à la validation des contrats de manière à sécuriser la position du groupe.



En fin, et ponctuellement, j'assure le suivi du secrétariat juridique des sociétés ( SA, SARL) .



Mes compétences :

Gestion de projet

Conseil juridique

Droit de la propriété intellectuelle

Droit des contrats

Contentieux

Droit des sociétés

Droit pénal

Droit du travail

Droit des affaires