Mohamed EMINE

Service Comptabilité : IBL Electronics



Mohamed Amine Aouina

Titulaire du Diplôme

Technicien Supérieur "Comptabilité et Finances "

Etudes et diplômes

• 2013 -2015 Diplôme Technicien Supérieur Comptable d'entreprises



Formations professionnelles

* Logiciels informatiques

* SAGE (100) Logiciel de comptabilité - Gestion comptable et financière

* Ciel logiciel de gestion commerciale

* Sage Paie

Pack Microsoft Office

Expérience professionnelle



2014 1/7 au 30/9 : comptable adjoint



• Rapprochement bancaire

• Saisie comptable facture et encaissement

• Suivi clients



2014 : comptable adjoint



• Saisir l'ensemble des pièces comptables (factures d'achats, ventes, banque).

• Suivi des comptes stock fournisseurs.

• Établir les bulletins de salaires et les déclarations sociales.

• Établir un état de rapprochement bancaire.

• contrôle de gestion.







2015 Stage Caisse Nationale de Sécurité Sociale

• Comptabilité / Trésorerie

• Contrôle et Saisir l'ensemble des pièces comptables des caisses

• Diagnostic économique et financier

• Diagnostic stratégique

Domaines de compétences

• Utiliser la technique comptable

• Appliquer la législation commerciale

• Traiter les documents comptables et commerciaux

• Appliquer les règles de mathématiques financières

• Comptabiliser les opérations courantes

• Établir les déclarations fiscales mensuelles

• Contrôle de gestion et budgétaire

• Système d’informations

• G. de paie

• Comptabilité Analytique

• Comptabilité Générale

• Stratégie d’entreprise

• Établir les déclarations fiscales annuelles

• Effectuer les travaux d'inventaire

• Établir les états financiers

• Assurer le suivi des stocks

• Déterminer les coûts d'exploitation

• Exploiter des progiciels de comptabilité

• Comptabiliser les opérations d'investissement et de financement

• Exploitation d'Internet et gestion de base de données

• Traiter les opérations liées à la vie des sociétés

• Droit commercial .

Langues

Arabe

Bilingue

Français

Expérience professionnelle

3 ans : service comptabilité : IBL Electronics

9 mois : bureau de comptabilité : fudcia