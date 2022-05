Mohamed ER-RAMACH

ER-RAMACH Mohamed, 18ans, mobile, ambitieux et compétiteur.

Étant en deuxième année d'un DUT Génie Mécanique et Productique à l'IUT Lyon 1, je suis à la recherche d'un employeur afin d'effectuer une école d'ingénieur Génie Industriel et Mécanique (ECAM - LYON) en alternance.

J'ai pour ambition de devenir chargé d'affaires et pour cela, je souhaite passer par l'alternance.



Je suis en recherche active d'un contrat d'alternance.



Mes compétences :

Métrologie

Automatismes industriels

Gestion de la production

Solidworks

Microsoft Project

Microsoft PowerPoint

Microsoft Office

Microsoft Access

GPAO