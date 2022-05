Mohamed ERRACHIDI

- Expérience de 12 ans dans le domaine de la micro finance.

- Mobilité sur tout le territoire national.

- Expérience dans la constitution des dossiers de crédit à l'entreprise, logement ,analyse des dossiers de crédit , et recouvrement des créances à l'amiable et via les juridictions du royaume et dans le domaine du contrôle et inspection.



Je suis à la recherche d'un nouveau emploi .



Mes compétences :

Recouvrement amiable

Recouvrement de créances

Recouvrement Judiciaire

Crédit client

Credit Analyst

Contrôle et inspection