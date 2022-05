Expert en C++, C# et tous les outils de Microsoft Visual Studio

SQL Serveur administration et développement



Méthode de gestion de projet et gestion projet sous Project Serveur

Contrôle de la qualité des données et Maîtrise Statistique des Processus

Formateur de ces Matières aux étudiants 3ème Cycle à la Faculté des

Sciences de Fès



Mes compétences :

Gestion des projets

SQL Serveur

Architecture informatique

Visual Studio .net