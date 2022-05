Mohamed ERRAKI

Je suis Erraki Mohamed. Laureat de l'Ecole Nationale de Commerce et de Gestion d'Agadir et bénéficiant d'une expérience de plus d'un an en tant qu'auditeur comptable et financier au cabinet Afric Audit Conseil (Casablanca). J'ai participé à plusieurs missions, ainsi j'ai pu acquérir des compétences en ce qui suit :



 Audit légal, audit contractuel et due diligence au profit d'entreprises de différents secteurs

d'activité (industriel, maritime, BTP...)

 Elaboration des synthèses de missions.

 Pratique de la saisie comptable sur le logiciel SAGE (COALA).

 Elaboration de canevas de suivi des coûts pour le contrôle de gestion d’une société industrielle.



Mon expérience m'a permis de développer mes acquis durant ma formation à l'école nationale de commerce et de gestion (ENCG Agadir), mais aussi de m'accoutumer à travailler sous stress.



Mes compétences :

Bureautique

Audit

Comptabilité

Finance d'entreprise