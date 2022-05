Mohamed Essadik CHAKIR

Diplômé d'un Master 2 en management Maintenance et Production à l’Université de Lille 1, Master Sciences et Technologies (U.S.T.L.) et d’un ingénieur BAC+5 en automatisme et informatique industrielle electronique à l'Ecole Marocaine des Sciences de l'Ingénieur.



Actuellement Gérant et Administrateur de la Société SOLUGES IT (Solution de gestion Informatique et technologies) et ANM sarl : All Network Management (Sécurité Électronique

Solution informatique

Caméras de Surveillance accés a distance

Climatisation

Portes automatisées, contrôle d'accés)



Mes compétences :

Automatisme

Électrique

Electronique

Informatique

Informatique industrielle

Maintenance

Production

Qualité

Responsable maintenance

Responsable production

Electricité

Ingénierie