Mohamed ESSASSI

Je m’appelle ESSASSI Mohamed (Mohamed Sadok), j’ai 40 ans, je suis marié et père de deux enfants (Mohamed Yassine et Naba), je suis originaire de Sidi Bou Ali mais j’ai fait mes études à Tunis dans la Faculté des Sciences de Tunis dans laquelle j’ai suivi un cursus de Sciences Naturelles sur 4 ans (maîtrise Sciences Naturelles option Génie génétique et Biologie Moléculaire). J’ai eu la chance de poursuivre mes études supérieures à la faculté de Médecine de Tunis pour arracher mon Diplôme des Etudes Approfondies en Génétique Humaine et Moléculaires, ensuite j’ai effectué 5 ans des recherches appliquées et fondamentales au sein de l’Institut National de Neurologie de Tunis (Maladies Neurologiques, Séquençage, Cartographie génétique, Etude de Liaison, Bioinformatique, Immunohistochimie).

J’ai effectué plusieurs formations dans le domaine de l’Agriculture Biologique, aménagement des espaces verts, plantes aromatiques et médicinales, Compostage…

J’ai enseigné durant 3 ans comme assistant contractuel à l’Institut Supérieur de Biotechnologie de Sfax (Physiologie Animale et Biologie Cellulaire), ensuite j’ai enseigné les sciences fondamentales et la gérontologie à l’Institut Supérieur privé paramédicale de Kairouan puis j’ai travaillé dans les Laboratoires Pharmaceutiques Dorcas comme Responsable de Laboratoire de Microbiologie. Aujourd’hui j’occupe la fonction de Biologiste chargé de Développement de médicaments (galénique, analytique, affaires réglementaires...).





Mes compétences :

Biologie Cellulaire et Physiologie Animale

Compostage

Génétique et Génétique Moléculaire

Enseignements

Contrôle Qualité de produits Pharmaceutiques

Biochimie, Microbiologie et Immunologie

Aménagement des espaces verts et des pépinières

Agriculture Biologique

Bactériologie

Biologie Moléculaire