Mohamed essayhi photographe indépendant et autodidacte reside à taza

Fasciné de la photographie depuis mon plus jeune âge,basé sur la force de persévérance et sur ma propre expérience,j'ai commencé à décrocher la beauté de tout ce qui m'entoure. Avec la pratique j'ai pu améliorer mes mises en scène, mes prises de vues, ainsi que le traitement des photos. L’acquisition de différents objectifs m'a permis également d’élargir mon champ de vision.



Mes compétences :

Retouche photo

Reportages photos et vidéos

Montage photo

Adobe Photoshop

Montage vidéo

Photographie

Prise de vue vidéo