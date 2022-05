Mohamed EZZERROUQI

Fort de plus de 10 ans d'expérience dans la gestion de stock et la logistique, j'ai acquis des compétences en :



- optimisation des coûts

- utilisation des Incoterms

- pilotage des budgets stocks

- gestion des litiges fournisseurs

- audit fournisseurs



Mon objectif est d'acquérir des compétences techniques accrues et je suis actuellement en formation de type MBA en management des achats internationaux au sein du CESCI, Paris. Mon souhait est d'intégrer une équipe d'acheteur dynamique, curieuse et innovante et je vous propose mes compétences :



- design to cost

- optimisation des QCD

- sourcing

- appel d’offres

- collecte des cahiers des charges

- gestion des risques

- négociation



N'hésitez pas à me contacter.



0698291139

m.ezzerrouqi@gmail.com



Mes compétences :

JDA

Anglais TOEIC 780

Négociation achats

Management des fournisseurs

Management des achats

Microsoft Office