Mohamed Fadhel SAAD a dispensé des cours en informatique (notamment la programmation, les bases de données et l'intelligence artificielle) dans plusieurs institutions universitaires. Il a également participé à plusieurs projets de développement de logiciels qui ont abouti à des produits utilisés au niveau industriel. Il est membre du laboratoire de recherche sur les machines intelligentes (REGIM). Fort de cette expérience d'enseignement et de recherche, l'auteur propose un livre en grande partie structuré autour des questions et des difficultés rencontrées par les étudiants et les professionnels durant les enseignements, les formations et les séminaires qu'il a organisés depuis près de vingt ans.



