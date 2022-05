Mohamed FAIT

FAIT GROUP s'engage au côté des entreprises, des collectivités et des institutions à écouter, comprendre, analyser pour traduire et interpréter le plus fidèlement possible leurs objectifs. Nous mettons à votre disposition une équipe qualifiée, passionnée et pluridisciplinaire entièrement dédiée à votre projet de communication et d’imprimerie.



Nous confier vos travaux d'imprimerie, c'est pour vous l'assurance de nombreux avantages.

A savoir :

• Un suivi confié à des professionnels de l'impression qui veillent à la qualité du travail livré.

• Un seul interlocuteur depuis la maquette jusqu'à la livraison finale de vos documents

• Une économie substantielle sur le budget imprimerie (bon choix des supports, des machines)

• Une information sur les nouveautés technologiques et la diversité des techniques permettant de réaliser des économies pour une qualité identique



Domaines d'expertise

Identité visuelle Logotype, charte graphique

Edition Livres, brochures, journaux, plaquettes d'entreprise

Publicité Affiches, dépliants, prospectus, flyers, habillage véhicule

PLV Supports carton, posters, bandeaux, chevalets, cartonnages.

Expo Création de stands

Conditionnement, packaging Sacs, étuis, étiquettes, packs, coffrets, boîtes...



Nos points forts

Force créative Imagination

Disponibilité et réactivité Des professionnels toujours prêts à répondre à la demande

Savoir écouter... ... Pour bien traduire





« Un secteur que nous connaissons par cœur »



Mes compétences :

AMI

Commerciale

Force de vente

Plaquette commerciale

Qualité

Vente