Mohamed FAIZ

Diplômé d’un Master 2 Modélisation et Ingénierie Mathématique Université HASSAN II option Modélisation aléatoire et recherche Opérationnelle. Cette formation est encadrée par le laboratoire de recherche LIAD (laboratoire Informatique et d’Aide à la Décision). J’ai acquis une formation Scientifique de haut niveau dans le domaine des Mathématiques Appliquées et Sciences de l’Ingénieur.

Actuellement doctorant au sein du Laboratoire Informatique et d’Aide à la Décision équipe Modélisation Stochastique et Analyse des Données et enseignant vacataire de Mathématique à l'Université HASSAN II.