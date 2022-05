Mohamed Fakher MEDDEB

Ingénieur en développement logiciels et étudiant à l’INSA de Lyon.

Passionné par les nouvelles technologies et le développement des applications de qualité.



Mes compétences :

SQL Developer

SQLite

SQL

JQuery

CSS 3

Langage assembleur

Langage objet

HTML

C

Python

Java

JavaScript

C++

Python Programming

NetBeans

Cascading Style Sheets

XML

UML/OMT

HTML5

C Programming Language

iOS

MySQL

Microsoft Windows

Microsoft SQL Server

Microsoft .NET Technology

MVC

Linux Debian

Linux

KV

JSON

IntelliJ IDEA

IBM OS/2

ECLiPSe

Bootstrap

Android Studio

Android

Andoid

Algorithmique