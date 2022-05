Mohamed FAKHOR

Expert comptable diplômé, doté d’une double expérience en cabinet d’expertise comptable et en entreprise (PME). SAVOIR-FAIRE : o Mise en place de l'organisation comptable o Supervision et contrôle de l'ensemble de la comptabilité (Générale, Clients et fournisseurs) o Reporting mensuel o Management d'équipe o Etablissement des comptes sociaux, annexes légales et liasses fiscales o Gestion des obligations fiscales (TVA, CET, TVTS, DEB…) o Maîtrise des obligations sociales et fiscales o Rédaction des actes juridiques et des formalités afférentes (comptes annuelles, cession de parts, augmentation de capital...)

SAVOIR-ÊTRE : o Aisance relationnelle o Capacité d´adaptation o Sens de l´analyse o Esprit de synthèse o Polyvalence et sens critique o sens de l'écoute o Culture du résultat



Mes compétences :

Expertise comptable

Audit

Contrôle interne

Due diligence

Normes IAS/IFRS

Comptabilité

Expert comptable