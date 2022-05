Mohamed FAKHOURY

Mesdames & Messieurs;



Nous avons le plaisir de porter à votre connaissance que notre société :

SPS est en mesure de vous assurer tout apprivoisement nécessaire à votre usage quotidien au niveau de la gestion de pesage et dosage électronique:



 Les balances de précision, les balances commerciales ; les balances de comptages ; Ponts bascules de 30 à 80 tonnes ; les bascules industrielles de tous types : en acier peint, en Inox et étanches ; et bien d’autre balances spéciales (aériennes, trémies, pèse bétail, pèse fer etc.….)

 En effet, nous vous proposons d’être votre partenaire et, nous vous assurons de nos efforts pour vous satisfaire par une exécution minutieuse et ponctuelle pour toute:



 Etude et conseille

 Installation nouvelle

 Réparation, Poinçonnage

 Et tout contrat de maintenance.....



De plus, toute commande ou consultation de prix bénéficie de la plus grande attention et avantages pourront être pris en considération.

Cordialement





Mes compétences :

Pesage et Dosage Industriel