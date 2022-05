Mohamed FALAKI

Ayant une expérience Responsable des Ressources Humaines au sein d'une administration où je mets en application mon expérience acquise auprès de l’un des grandes institutions publiques, je suis désormais à la recherche d'un nouveau défi.

Généraliste de la fonction R.H, j'ai structuré l'administration mon poste occupé par la mise en place de procédures issues de la démarche qualité de profil, paramétré et optimisé, ainsi basée sur d'importantes approches. J'ai également défini les axes d'un plan de formation cohérent et mis en conformité aux besoins demandés et aux profils exigés.

Piloter une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences en conformité avec les exigences du cadre légal et réglementaire interne en vigueur, tout en assurant un dialogue constructif avec les partenaires sociaux, est un véritable enjeu stratégique.

Diplomate, mais doté d'une grande force de persuasion je sais insuffler les grandes lignes d'une politique des ressources humaines juste et qui tient compte des impératifs et des contraintes économiques d'un marché tendu et hyper concurrentiel.

Autonome, organisé et habitué de la gestion multi-dossiers, je pourrai rapidement m'adapter à des entreprises de secteurs différents. Mes connaissances en informatique sont assurément des atouts supplémentaires à ma candidature.



Mes compétences :

Gestion prévisionnelle des emplois et compétences

Capacité à travailler en équipe

Administration

Maîtrise de l'environnement Microsoft (Word, Excel

Ressources humaines

Capacité à proposer des solutions

Écoute et disponibilité

Management

Gestion des performances

Droit du travail

Microsoft Word